Власти Северной Кореи заявили о нарастании напряженности на полуострове

Институт американских исследований, который принадлежит министерству иностранных дел КНДР, подготовил специальное исследование. В нем текущая напряженность на Корейском полуострове названа сравнимой с той, которая существовала перед Корейской войной 1950-53 годов. Точно такая же напряженность существует и по всей Северо-Восточной Азии, подчеркнули аналитики.

«Воинственные действия США подтолкнули военную напряженность», - категорично утверждают эксперты.

Доклад аналитиков процитировали РИА Новости. Они также предупредили, что в текущей обстановке боевые действия в случае своего начала очень быстро превратятся в термоядерную войну, которая охватит весь мир. Последствия будут не только катастрофичны, но и необратимы.