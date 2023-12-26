Власти Ставрополя раскрыли подробности взрыва в здании пекарни

Как сообщили градоначальник и глава региона, взрыв зафиксирован в здании по улице Серова, 366. Там находилась пекарня, в которой, как выяснилось, взорвались газовые баллоны. После взрыва двухэтажное здание охватил пожар: площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В происшествии в Ставрополе не обошлось без пострадавших.

«В здании выбиты стекла, повреждена кровля. Все экстренные службы на месте, госпитализированы семь человек, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Ульянченко в соцсетях.

Владимиров уточнил, что среди семи пострадавших трое в тяжелом состоянии. Остальные также госпитализированы, но уже в состоянии средней степени тяжести.

Пожар удалось локализовать и ликвидировать. Экстренные службы проверяют поврежденное здание. Погибших в ходе происшествия нет.