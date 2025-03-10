Власти Таиланда передали РФ члена красноярской ОПГ Малиновского

В феврале 2023 года 25-летний житель Красноярска, входящий в состав ОПГ «Яриковские» (25 участников), получил указание от лидера прибыть на «разборку» к фитнес-центру на улице 8 Марта.

Чтобы избежать идентификации, злоумышленники сняли номера с машин и надели маски. У одного из 13 нападавших был предмет, похожий на кастет, другие вооружились ножом для устрашения. По команде они внезапно атаковали двух посетителей спортзала, нанеся множественные удары. Причиной конфликта послужила переписка одного из пострадавших с женой приближенного Малиновского. Его товарищ пострадал случайно.

Прокуратура предъявила обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). После инцидента обвиняемый скрылся от правосудия. Его дело было выделено в отдельное производство и приостановлено из-за розыска. По запросу прокуратуры Таиланд экстрадировал преступника. Он взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Таиланде парализовало стриптизера, ранее работавшего в России, по дороге в спортивный зал.