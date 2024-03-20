Власти Украины разъяснили слова Макрона об отправке солдат НАТО на украинскую территорию

Киев не просил своих союзников об отправке ему на помощь военнослужащих. Поэтому у западных военных в Киеве может быть только одна цель, это подготовка бойцов ВСУ. Такое заявление сделал Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины. Его слова привело издание La Stampa.

Кулеба указал, что сразу после слов Макрона о том, что войска НАТО могут прибыть на Украину, у большого количества западных лидеров началась паника. На самом деле, французский президент не имел в виду, что военные НАТО прибудут для того, чтобы воевать с РФ.

«Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», - сообщил он.

Глава украинской дипломатии добавил, что его правительство ни разу не обращалось к Западу с просьбой помочь личным составом для ведения боевых действий. ВС гораздо нужнее боеприпасы, беспилотники и ракеты с большим радиусом действия.

Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба открыто нахамил папе Римскому в ответ на предложение поднять белый флаг. После откровенно недипломатичного высказывания, он пригласил понтифика приехать на украинскую территорию.