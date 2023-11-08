Власти Воронежской области назвали возможную причину вспышки сибирской язвы в регионе

С конца августа по последние дни в самом Воронеже и вокруг него было выявлено несколько мест проявления сибирской язвы. Ей заразились 11 человек, в том числе один ребенок. Все они были помещены в стационар и уже выписаны оттуда. Пресс-служба губернатора предположила причину, по которой инфекция вспыхнула в регионе.

«Вероятным источником возбудителя сибирской язвы на территории области стал несанкционированный ввоз инфицированных животных», - сообщили ее представители.

Это заявление привело ТАСС. Сразу после первого проявления сибирской язвы в области было вакцинировано почти четверть миллиона животных. Еще 180 тысяч доз вакцины было закуплено для последующей ревакцинации.