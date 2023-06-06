Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС в настоящих условиях невозможен
Фото: [©РИА Новости]
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Каховскую ГЭС невозможно отремонтировать прямо сейчас.
«Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту ГЭС, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
В ночь на вторник в результате обстрелов ВСУ была обрушена надводная часть станции с шандорами. Дамба уцелела, но на гидроузле идет нерегулируемый сброс воды.
При этом ВСУ продолжают артиллерийский обстрел ГЭС, несколько прилетов пришлось и на Новую Каховку.
В зону возможного подтопления попали 14 населенных пунктов, расположенных ниже по течению Днепра. В них проживают 22 тысячи человек. Власти Херсонской области готовят транспорт для эвакуации населения. В регион направлены три группы спасателей МЧС.