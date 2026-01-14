Вместо больниц — иски: чиновники судятся с критиками на фоне трагедий в медучреждениях

Трагедия в новокузнецком роддоме, где за праздничные дни от инфекции погибли девять новорожденных, вскрыла чудовищную реальность. Сообщения о полной антисанитарии, насекомых и грызунах, плесени из-за протекающей крыши и нестерильных приборах рисуют картину системного краха. На этом фоне особенно циничным выглядит другой случай: глава заполярной Игарки Ирина Евсеева подала в суд на местную жительницу, потребовав с нее полмиллиона рублей за критику состояния городской больницы. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Поводом для иска стал скромный ролик в соцсети, набравший всего 65 просмотров. Бывший депутат, просто показав плачевные условия медучреждения без оскорблений, по мнению чиновницы, «умалила деловой облик власти» и причинила ей «душевное волнение». При этом на новое здание больницы были выделены миллионы, но стройка так и не началась. Этот иск — не единичный прецедент. На Кубани пенсионерка, усомнившаяся в расходовании бюджетных средств, была приговорена к выплате штрафа, который будет вычитываться из ее пенсии пять лет.

Подобные действия идут вразрез с позицией Верховного Суда РФ, разъяснявшего, что критика власти за конкретные промахи не является основанием для судебного преследования. Эксперты справедливо отмечают, что доверие подрывают не вопросы граждан, а как раз такие попытки заставить их молчать. Парадоксальным образом обидчивость чиновников оборачивается против них же: история с иском в Игарке привлекла федеральное внимание. Глава Следственного комитета РФ поручил разобраться с состоянием той самой больницы, а в фокусе медиа оказались и другие городские проблемы — от «поплывших» домов до сферы ЖКХ.

Итог этой ситуации горький и очевидный. Пока одни пытаются судебными исками защитить свой «имидж» от справедливой критики, другие платят самую высокую цену — человеческие жизни, как в Новокузнецке. Замалчивание проблем не решает их, а лишь усугубляет, создавая порочный круг безответственности. Подлинная служба интересам общества начинается не с подачи исков к неравнодушным гражданам, а с честного анализа их претензий и незамедлительного устранения причин народного гнева. Только так можно восстановить доверие и предотвратить новые трагедии.

Ранее пациентка новокузнецкого роддома заявила о запрете увидеть тело умершего сына.