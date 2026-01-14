Пациентка новокузнецкого роддома заявила о запрете увидеть тело умершего сына

После шокирующей новости о гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме в новогодние праздники появилось новое громкое заявление. Бывшая пациентка этого медучреждения Светлана Хлестунова рассказала изданию «Известия» о трагедии, произошедшей с ней пять лет назад, и о жестких действиях персонала.

По словам Хлестуновой, которая мечтала о ребенке 13 лет, ее сын умер во время родов в 2020 году. Однако вместо возможности попрощаться с младенцем женщине, по ее утверждению, отказали даже в том, чтобы увидеть тело. Более того, как заявляет россиянка, врачи распорядились похоронить ее ребенка в общей могиле, не поставив ее в известность. Хлестунова подчеркивает, что следствие по факту смерти ее сына за прошедшие годы так и не установило виновных и фактически было прекращено. Ее история обрела новый резонанс на фоне недавней трагедии, в результате которой главврач роддома был отстранен, а по делу начались задержания.