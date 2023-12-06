Внешние повреждения на теле бывшего депутата Рады Ильи Кивы не обнаружены

Какие-либо внешние повреждения на теле погибшего экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, по предварительным данным, не обнаружены. Об этом говорится в сообщении «Ленты.ру» . Издание ссылается на источник среди правоохранителей.

Также источник сообщил, что тело было найдено в частном доме в деревне Супонино под Звенигородом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории Одинцовского городского округа Подмосковья было обнаружено тело Ильи Кивы.