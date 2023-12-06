Внешние повреждения на теле бывшего депутата Рады Ильи Кивы не обнаружены
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Какие-либо внешние повреждения на теле погибшего экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, по предварительным данным, не обнаружены. Об этом говорится в сообщении «Ленты.ру». Издание ссылается на источник среди правоохранителей.
Также источник сообщил, что тело было найдено в частном доме в деревне Супонино под Звенигородом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории Одинцовского городского округа Подмосковья было обнаружено тело Ильи Кивы.