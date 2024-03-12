Внезапно стало плохо: офицер Росгвардии оказал первую помощь водителю в Подмосковье

Сотрудник Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области оказал первую помощь пожилому мужчине, который почувствовал себя плохо, находясь за рулем движущегося транспортного средства.

Известно, что офицер Росгвардии майор полиции Алексей Демикальщиков увидел автомобиль, находящийся на обочине встречной полосы и рядом лежащего с ним гражданина. Росгвардеец незамедлительно предпринял все необходимые меры к обеспечению безопасности пожилого мужчины.

Пенсионер пояснил, что во время движения внезапно почувствовал, что теряет сознание и, не справившись с управлением, пересек сторону встречного движения и заехал в сугроб. С трудом выбравшись из машины, мужчина ползком двигался вдоль дороги в надежде на помощь.

Росгвардеец немедленно сообщил о случившемся в медицинскую службу, измерил пульс пострадавшего и контролировал состояние пенсионера до прибытия бригады скорой помощи. Подоспевшие медики госпитализировали гражданина в одну из городских больниц. К счастью, благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудника Росгвардии удалось избежать наступления тяжких последствий.