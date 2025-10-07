Внезапное обрушение в Мадриде: заброшенное здание погребло под собой людей

В самом сердце Мадрида произошел неожиданный коллапс в многоэтажном строении. О случившемся в европейском мегаполисе информировало издание El País.

Несчастье случилось на улице Ильерас, поблизости от четвертого дома в районе Опера. Согласно предварительной информации, обрушилось не менее шести ярусов здания. На территории объекта в момент катастрофы пребывали люди. Вероятно, под обломками находятся четверо — трое мужчин и одна женщина. Уже подтверждено наличие десяти пострадавших.

Подчеркивается, что постройка долгое время пустовала и разрушилась во время проведения восстановительных работ. На место трагедии оперативно прибыли службы спасения и медицинские бригады. Свидетели обрушения утверждают, что незадолго до трагического события ощутили значительную тряску и зафиксировали плотное облако пыли, взметнувшееся над улицей.

