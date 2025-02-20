Внучка экс-мэра Самары Тархова могла планировать убийство деда вместе с любовником

Расследование убийства Виктора Тархова, бывшего мэра Самары, и его супруги продолжается. Основной подозреваемой остается их внучка Екатерина Бельская, однако следствие рассматривает новую версию: возможно, у нее был сообщник — ее парень, находящийся в СИЗО. Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ*.

По данным источников, парень подозреваемой Виталий Лукин был официально допрошен. Следователи выяснили, что внучка Тарховых поддерживала активное общение с ним как до, так и после преступления. Существует предположение, что он мог участвовать в подготовке убийства и попытках замести следы.

На данный момент Лукин рассматривается только как свидетель. В ходе допроса он заявил, что не знал о намерениях своей подруги. Доказательства его вины не были найдены, в том числе и в переписке.

Следствие склоняется к тому, что подозреваемая могла действовать самостоятельно, хотя расследование продолжается. Сама же обвиняемая предпочитает сохранять молчание и не давать показания.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары считает виновной ее собственный отец.

*включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.