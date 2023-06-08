Во Франции мужчина напал с ножом на детей
Фото: [©РИА Новости/Алексей Витвицкий]
Во французском городе Анси на востоке страны мужчина напал на детей с ножом.
Об этом сообщает издание Le Figaro. В результате инцидента пострадали девять человек, включая ребенка трехлетнего возраста.
Нападение было совершено сирийским мужчиной в возрасте 32 лет, который ранее просил убежище во Франции. Нападавший был задержан правоохранительными органами незамедлительно после инцидента.
Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В данный момент мотивы нападения остаются неясными, исследуется возможная связь нападавшего с террористическими группировками или другими экстремистскими организациями.