Во Франции мужчина напал с ножом на детей

Во французском городе Анси на востоке страны мужчина напал на детей с ножом.

Об этом сообщает издание Le Figaro. В результате инцидента пострадали девять человек, включая ребенка трехлетнего возраста.

Нападение было совершено сирийским мужчиной в возрасте 32 лет, который ранее просил убежище во Франции. Нападавший был задержан правоохранительными органами незамедлительно после инцидента.

Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В данный момент мотивы нападения остаются неясными, исследуется возможная связь нападавшего с террористическими группировками или другими экстремистскими организациями.