Во Франции национальный музей фарфора ограбили на €9,5 млн

Французский музей фарфора в Лиможе был ограблен на €9,5 млн, это произошло в ночь на четверг, 4 сентября. Об этом сообщил журнал Paris Match.

Музей имени Адриана Дюбуше, который находится в коммуне Лимож, посвящен фарфору. В здании представлены экспонаты от античных времен до современности. В частности, в нем содержится крупнейшая в мире коллекция лиможского фарфора. Грабители сосредоточились при этом на китайском фарфоре, который был выставлен во временной экспозиции. Кража была обнаружена рано утром 4 сентября. По предварительным оценкам, стоимость похищенного составляет €9,5 млн. Все украденное принадлежит частному лицу, которое предоставило свои вещи для выставки.

Ранее сообщалось, что в Британии из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, похитили золотой унитаз, стоимость которого составляет 4,75 млн фунтов стерлингов. Суд уже вынес приговоры четверым виновным этого преступления.