В Британии из дворца Черчилля похитили золотой унитаз стоимостью $6,2 млн

Из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, похитили золотой унитаз, стоимость которого составляет 4,75 млн фунтов стерлингов (около $6,2 млн). Преступление было совершено в сентябре 2019 года, но лишь недавно четверым лицам были предъявлены обвинения по этому делу. Информация об этом опубликована на сайте Королевской прокурорской службы (CPS).

Суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин. Один из них, Майкл Джонс, был признан виновным в краже со взломом, а второй, Фред Доу, в переработке или передаче имущества, полученного незаконным путем.

Еще один преступник сам сознался в суде в прошлом году. Четвертого фигуранта дела о краже признали невиновным.

Преступники разломали унитаз на части или переплавили и продали.

Ранее сообщалось о том, что из музея в Нидерландах похитили экспонаты на €6 млн.