Жители, средства массовой информации и политики говорят о гражданской войне во Франции на фоне беспорядков, продолжающихся с 27 июня, пишет портал AgoraVox. При этом в руках у бушующей толпы может оказаться вооружение, которым страны Запада уже больше года снабжают Украину.

Отмечается, что во время беспорядков вскрылись случаи продажи оружия из Восточной Европы.

«Оружие, поставляемое Украине, уже появилось на европейском черном рынке», – говорится в статье.

Оно возвращается в Европу по давно проложенным контрабандным маршрутам и продается на онлайн-платформах, поскольку у НАТО отсутствует контроль за поставляемым вооружением.

По данным портала, речь может идти не только об автоматах и винтовках, но и о ракетных комплексах Javelin и Stinger.