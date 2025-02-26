В Париже правоохранители застрелили неадеквата с двумя ножами

В окрестностях Парижа сотрудники правоохранительных органов открыли огонь и ликвидировали мужчину с ножами, передает телеканал BFMTV.

Согласно информации канала, происшествие случилось в Сен-Сен-Дени. Мужчина с двумя ножами в руках стоял на остановке, когда к нему приблизились полицейские. Неизвестный внезапно напал на них.

Попытка одного из полицейских использовать электрошокер не остановила нападавшего, после чего второй сотрудник применил табельное оружие. Злоумышленник скончался от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что российские туристы на Маврикии пожаловались на нападения местных жителей.