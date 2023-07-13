Во Франции приняли проект о рекордном увеличении бюджета

Верхняя палата французского парламента поддержала итоговую версию законопроекта «о военном программировании». Согласно ему, в ближайшие годы военный бюджет республики вырастет более чем на треть.

В 2024-2030 годах оборонные расходы Франции достигнут 400 млрд евро, а с учетом внебюджетных поступлений – 413 млрд. С 2019 года страна тратила на армию 295 млрд евро.

Французы готовы потратиться на модернизацию армии и улучшение условий для военных. Кроме того, будут увеличены расходы на те виды вооружения, нехватку которых показал конфликт на Украине. Планируется значительно увеличить производство снарядов и средств ПВО.

При этом расходы на тяжелое вооружение – танки и бронетранспортеры – решено сократить.