По словам французского политика Флориана Филиппо, военный блок необходимо ликвидировать, поскольку он ведет разорительную политику, а его исчезновение позволит наступить миру. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс бессовестно использует украинского лидера как марионетку, посылая тем самым сотни украинцев на смерть.

По мнению политика, европейские жители не готовы умирать за Незалежную и всего лишь делают вид, что переходят на военную экономику.

Он добавил, что Европа уже обратила внимание на существенное превосходство российской армии.