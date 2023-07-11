Во Франции сообщили о первых поставках дальнобойных ракет SCALP Украине

Париж уже начала поставки Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, об этом сообщило во вторник местное издание Agence France-Presse со ссылкой на источник в министерстве вооруженных сил Франции.

Согласно информации СМИ, первые партии ракет были доставлены в Украину в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон официально объявил о возможности таких поставок.

Ракеты SCALP являются оружием дальнего радиуса действия и обладают высокой точностью удара. Поставка данных ракет подчеркивает готовность Франции поддерживать конфликт и помогать Украине в вопросе контрнаступления.

Ранее ракетами SCALP Киев уже наносил удары. В частности, по пунктам временного размещения беженцев в Херсонской области. Тогда обломки данного вида ракет были обнаружены российскими солдатами.