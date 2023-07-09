Во Франции временно запретили продажу пиротехники

Меры предосторожности принимаются накануне национального праздника – Дня взятия Бастилии 14 июля – и на фоне массовых беспорядков, начавшихся после убийства полицейским подростка в Нантере.

Приобретать фейерверки до 15 июля включительно могут только организации, имеющие специальное разрешение, и государственные структуры.

Беспорядки во всей Франции вспыхнули 27 июня и продолжались не менее недели. За это время вышедшая на улицы молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей и около 500 зданий органов власти. Полиция задержала более четырех тысяч человек, большинство из которых были несовершеннолетними.