Во Фрязине студент попытался въехать в здание колледжа со взрывчаткой
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Во Фрязине правоохранителями был задержан 18-летний студент, обучающийся на строителя, который угрожал въехать в Щелковский колледж на автомашине с самодельной взрывчаткой. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что сообщения об этом были написаны им в одном из чатов.
Добавляется, что в ходе допроса парень сообщил, что не спланировал никого убивать, а своими странными сообщениями он просто снимает стресс, который якобы появился на фоне однообразной жизни.
Уточняется, что ранее студент писал об этом своему другу, однако тот его заблокировал.