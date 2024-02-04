Во Фрязине студент попытался въехать в здание колледжа со взрывчаткой

Во Фрязине правоохранителями был задержан 18-летний студент, обучающийся на строителя, который угрожал въехать в Щелковский колледж на автомашине с самодельной взрывчаткой. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что сообщения об этом были написаны им в одном из чатов.

Добавляется, что в ходе допроса парень сообщил, что не спланировал никого убивать, а своими странными сообщениями он просто снимает стресс, который якобы появился на фоне однообразной жизни.

Уточняется, что ранее студент писал об этом своему другу, однако тот его заблокировал.