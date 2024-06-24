Во Фрязино ликвидировали открытое горение в здании НИИ «Платан»

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании НИИ «Платан» во Фрязино. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили, что люди, находившиеся в горящем здании, были отрезаны от путей эвакуации в связи с угрозой обрушения строительных конструкций.

Во время проведения спасательных работ в здании произошло несколько взрывов кислородных баллонов, и пламя моментально распространилось на большую площадь.

Пожарные продолжают работу по ликвидации отдельных очагов возгорания внутри здания. К работе привлечены более ста человек.