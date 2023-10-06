«Во имя любви»: мужчину, подозреваемого в краже женской одежды, задержали в Подмосковье

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина жителя Раменского городского округа, который пытался украсть из магазина женскую одежду.

Экипаж вневедомственной охраны выехал по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин, расположенный на 1- ом Покровский проезде.

Выяснилось, что мужчина пришел в магазин с девушкой. Они выбрали одежду, однако средств на ее оплату не хватило. Именно поэтому молодой человек решил надеть ее под свою куртку и попытаться пронести мимо кассовой зоны. Одежда, которую надел на себя гражданин, стоила более сорока тысяч рублей.

Примечательно, что ранее задержанный мужчина уже совершал подобные кражи ради своей возлюбленной. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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