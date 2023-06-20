Во Львове и Львовской области прогремела серия взрывов

Об этом сообщил украинский телеканал ТСН, который привел слова мэра этого города Андрея Садового.

Градоначальник обратился к местным жителям с призывом оставаться в укрытиях или «хотя бы в коридоре» для собственной безопасности.

«Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области – взрывы», - заявил он.

На фоне этого во Львовской области была объявлена воздушная тревога. Прошедшей ночью о ней также объявили в целом ряде украинских регионов: Киеве и прилегающей области, в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Очевидцы сообщают, что в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях также были слышны взрывы.