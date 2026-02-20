Во Владимирской области выявили новый очаг бешенства

Во Владимирской области продолжает осложняться эпизоотическая обстановка по бешенству, передает портал progorod33.ru. Новый очаг опасного заболевания зафиксирован в деревне Корнево Собинского муниципального округа.

Отмечается, что на этот раз жертвой вируса стала домашняя собака. Сейчас специалисты проводят необходимые карантинные мероприятия и напоминают жителям о смертельной опасности болезни.

Бешенство — тяжелое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Оно характеризуется абсолютной летальностью: после появления первых клинических симптомов спасти человека или животное невозможно. Вирус передается через укус или при попадании инфицированной слюны на поврежденную кожу и слизистые оболочки.

Основными переносчиками инфекции остаются бездомные кошки и собаки, невакцинированные домашние питомцы, а также дикие звери: лисы, волки, еноты и летучие мыши. Именно контакт с дикими животными часто становится причиной заражения домашних любимцев, которые выходят на улицу.

Владельцам следует быть особенно внимательными: к симптомам бешенства у животных относятся необычная вялость или, напротив, беспричинная агрессия, повышенная нервозность, обильное слюноотделение. Также проявляются боязнь воды, частое зевание и апатия.

Главный способ защиты — вакцинация. Домашних кошек и собак необходимо прививать ежегодно. Также следует избегать контактов с дикими и бродячими животными, не пытаться их приручить или покормить.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ.