Во Владимирской области выявили новый очаг бешенства
Фото: [Хаски на оленьей ферме «Бэмби лэнд» в Волоколамском округе/Медиасток.рф]
Во Владимирской области продолжает осложняться эпизоотическая обстановка по бешенству, передает портал progorod33.ru. Новый очаг опасного заболевания зафиксирован в деревне Корнево Собинского муниципального округа.
Отмечается, что на этот раз жертвой вируса стала домашняя собака. Сейчас специалисты проводят необходимые карантинные мероприятия и напоминают жителям о смертельной опасности болезни.
Бешенство — тяжелое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Оно характеризуется абсолютной летальностью: после появления первых клинических симптомов спасти человека или животное невозможно. Вирус передается через укус или при попадании инфицированной слюны на поврежденную кожу и слизистые оболочки.
Основными переносчиками инфекции остаются бездомные кошки и собаки, невакцинированные домашние питомцы, а также дикие звери: лисы, волки, еноты и летучие мыши. Именно контакт с дикими животными часто становится причиной заражения домашних любимцев, которые выходят на улицу.
Владельцам следует быть особенно внимательными: к симптомам бешенства у животных относятся необычная вялость или, напротив, беспричинная агрессия, повышенная нервозность, обильное слюноотделение. Также проявляются боязнь воды, частое зевание и апатия.
Главный способ защиты — вакцинация. Домашних кошек и собак необходимо прививать ежегодно. Также следует избегать контактов с дикими и бродячими животными, не пытаться их приручить или покормить.
