В России зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ — почти 10% за неделю

В России фиксируется значительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщили «Вести: Приморье». По данным мониторинга, за прошедшую неделю число случаев выросло на 9,6% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Всего зарегистрировано около 665 тыс. заболевших, что соответствует уровню, наблюдавшемуся в середине октября прошлого года.

Параллельно отмечается увеличение примерно на 5,8% числа заражений коронавирусной инфекцией. За неделю выявлено около 5,5 тысячи случаев COVID-19. При этом общее количество заболевших гриппом и доля положительных проб на вирусы гриппа, напротив, снижаются.

Региональная картина демонстрирует схожие тенденции. Например, в Приморском крае с 26 января по 1 февраля зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ на 20,8%. При этом уровень госпитализации пациентов с диагнозами грипп и ОРВИ снизился на 32,2% по сравнению с предыдущей неделей, а заболеваемость гриппом и COVID-19 среди всего населения также пошла на убыль.

Структура циркулирующих респираторных вирусов меняется, отмечают эксперты. Наибольший удельный вес сейчас имеют не гриппозные вирусы: лидируют риновирусы (55,2%) и аденовирусы (21,7%).

На коронавирусную инфекцию приходится около 12% от всех выделенных вирусов. Среди собственно вирусов гриппа по-прежнему доминирует грипп A (подтип H3N2). Специалисты рассматривают нынешнюю ситуацию как ожидаемый сезонный подъем заболеваемости.

Врач-эксперт Марина Комолова рассказала, каких вирусов ожидать весной.