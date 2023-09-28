Во Владивостоке эвакуировали многоквартирный дом из-за подозрительного боеприпаса

Во Владивостоке эвакуировали многоквартирный дом из-за подозрительного предмета, похожего на снаряд, который принес местный житель, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Ранее судимый мужчина принес домой обнаруженный в парке боеприпас. В полицию позвонила его перепуганная супруга.

На место выехали следственная группа и взрывотехники. Подозрительный боеприпас изъяли и вывезли для последующего уничтожения. Теперь следствие будет разбираться, как снаряд мог оказаться в городском парке.