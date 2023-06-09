Во Владивостоке объявили режим ЧС из-за сильных ливней
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Администрация Владивостока ввела режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей, обрушившихся на Приморье.
В краевом центре ливень начался во второй половине четверга, и менее чем за сутки на Владивосток пролилась месячная норма осадков. Синоптики уверяют, что побит рекорд 30-летней давности по этому показателю.
Ливни повредили дороги и тротуары. В частности, оказалась разрушена дорога, которую заасфальтировали менее года назад в рамках нацпроекта.
Штормовое предупреждение во Владивостоке объявили на 9-10 июня, но стихия «опередила» метеорологов.