Во Владивостоке объявили режим ЧС из-за сильных ливней

В краевом центре ливень начался во второй половине четверга, и менее чем за сутки на Владивосток пролилась месячная норма осадков. Синоптики уверяют, что побит рекорд 30-летней давности по этому показателю.

Ливни повредили дороги и тротуары. В частности, оказалась разрушена дорога, которую заасфальтировали менее года назад в рамках нацпроекта.

Штормовое предупреждение во Владивостоке объявили на 9-10 июня, но стихия «опередила» метеорологов.