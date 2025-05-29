Во Внуково из-за плана «Ковер» задержали 34 рейса

В воздушном пространстве аэропорта Внуково был введён в действие план «Ковёр», что связано с потенциальной угрозой от вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно из заявления Росавиации.

В результате были задержаны 14 рейсов на отправление и 20 рейсов на прибытие. Причины переноса не были официально объявлены. Сведения о задержках можно найти на онлайн-табло и в мобильных приложениях перевозчиков.

Напомним, план «Ковер» задействуется в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, будь то технические проблемы или изменения в расписании по причинам безопасности. Эти меры способны оказать влияние на организацию пассажирских перевозок и повысить нагрузку на другие воздушные гавани Москвы.