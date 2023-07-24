Во время осмотра грузового поезда Хабаровск-Иркутск обнаружена опасная течь

В понедельник, 24 июля, во время осмотра грузового поезда Хабаровск-Иркутск на станции Талдан, что на Забайкальской железной дороге, произошло ЧП.

Как рассказали в Сковородинской транспортной прокуратуре, во время осмотра поезда на этой станции была обнаружена опасная течь. Речь идет о грузе этилмеркаптан, сообщает ведомство в своем официальном канале.

Для того, чтобы устранить неисправность, вагон сразу же отцепили от поезда. При этом причины случившегося и обстоятельства предстоит установить транспортным прокурорам.