Во всех лесничествах Подмосковья завершили работы по устройству минерализованных полос

В лесах Московской области завершились работы по устройству противопожарных минерализованных полос.

План выполнен на сто процентов во всех девятнадцати лесничествах региона, подчеркнул зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Государственное задание 2023 года по устройству противопожарных минерализованных полос выполнено полностью — пройдено 1,9 тысячи километров», — уточнил он.

Филимонов добавил, что для противопожарного обустройства лесов создаются новые или обновляются уже имеющиеся минерализованные полосы. Ширина одной составляет почти полтора метра. На территориях, где чаще всего происходят природные пожары, минполосы проложили внутри леса, отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в Московской области.