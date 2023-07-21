Губернатор Воробьев: благоустройство лесопарков принципиально важно для Подмосковья
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Программа благоустройства лесопарков в Подмосковье, которую поддержал президент России Владимир Путин, является очень важной, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Раньше это были часто заброшенные территории. Сейчас мы имеем возможность их благоустраивать. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% территории находится под лесом», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Он также указал на важность того, чтобы лесопарки были чистыми и безопасными, а также доступными для жителей Подмосковья. Губернатор добавил, что данная программа является очень важной и востребованной для большого количества граждан, которые отдыхают в парках и летом, и зимой.
Ранее Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.