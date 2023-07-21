Губернатор Воробьев: благоустройство лесопарков принципиально важно для Подмосковья

«Раньше это были часто заброшенные территории. Сейчас мы имеем возможность их благоустраивать. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% территории находится под лесом», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он также указал на важность того, чтобы лесопарки были чистыми и безопасными, а также доступными для жителей Подмосковья. Губернатор добавил, что данная программа является очень важной и востребованной для большого количества граждан, которые отдыхают в парках и летом, и зимой.

Ранее Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.