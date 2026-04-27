Вода уходит медленно: в Нижегородской области все еще подтоплены семь дорог

В Нижегородской области до сих пор не могут справиться с последствиями большой воды: семь отрезков местных дорог остаются частично затопленными. Эти цифры приводят в региональном управлении МЧС, где круглосуточно следят за паводковой ситуацией. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Дело в том, что весеннее половодье ударило сразу по 13 округам. Под водой оказались не только дороги, но и 11 низководных мостов — их перекрыло течением или скрыло почти полностью. А еще вода добралась до 61 приусадебного участка, где-то подтопив грядки, где-то — хозяйственные постройки. Ситуация неприятная, но без жертв: погибших и пострадавших, по счастью, нет.

На данный момент местами движение осложнено, объезды длиннее, и людям приходится сверяться со сводками, чтобы не упереться в размытую дорогу. Тем не менее власти не расслабляются — мониторинг ведется в режиме 24/7, каждый день проверяют, как работают оперативные группы в муниципалитетах. Таким образом, подтопления сохраняются, но ситуация стабильная и контролируемая. Спасатели готовы реагировать, а главное — никто не пострадал. Вода понемногу уходит, но несколько участков и мостов пока остаются во власти паводка.

