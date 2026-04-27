Жителей еще одного российского города предупредили о вероятности наводнений

Весна в Новокузнецке перестала быть временем цветения и превратилась в период тревожного ожидания. Из-за активного снеготаяния в верховьях Томи и Кондомы, а также из-за надвигающихся осадков, уровень воды в реках стремительно ползет вверх. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» , ссылаясь на заявление главы города Дениса Ильина.

Паводок в Кузбассе набирает силу. Главные реки города — Томь и Кондома — активно пополняются талыми водами, и ситуация с каждым часом становится все напряженнее. По данным администрации, уровень воды уже приблизился к той черте, за которой начинаются серьезные проблемы. Пока, правда, обошлось без жертв и разрушений. Вода на Вертолетной площадке дошла только до территории двух кафе, жилые дома стихия пока не тронула.

Список районов, попавших в зону риска, выглядит внушительно. Это шестой километр, Вертолетная площадка, поселок Абагур, разъезд Абагуровский, Форштадт, Кульяновка, Притомский, а также дорога на Карлык. Жителям этих территорий стоит быть особенно внимательными в ближайшие дни. Движение транспорта пока не ограничено, но в администрации предупредили: при необходимости на опасных участках выставят специальные знаки.

Глава города Денис Ильин обратился к горожанам с практическим советом, который лучше не игнорировать. Жителям потенциально опасных районов рекомендуют заранее подготовить документы, лекарства и самые необходимые вещи. Лучше, чтобы тревожный чемоданчик был собран до того, как раздастся сигнал о срочной эвакуации.

Для тех, кто хочет держать руку на пульсе ситуации, работает сайт УЗНТ, где можно в режиме реального времени мониторить уровень воды в реках. А если вода все же пришла туда, куда не должна, — нужно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефоны известные и надежные: 32-15-15, 32-16-16 и единый номер спасения 112. Ильин добавил традиционное, но от того не менее важное напутствие: беречь себя и своих близких.

Отметим, что по состоянию на апрель 2026 года в России сложная паводковая ситуация сохраняется в ряде регионов. Наиболее критическая обстановка наблюдается в Республике Дагестан, где прошли масштабные наводнения. Также паводки затронули Владимирскую область (Суздаль), Оренбургскую, Самарскую, Иркутскую, Ульяновскую, Саратовскую, Курганскую области и Бурятию.

