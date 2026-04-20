Глава Алтайского края лично оценил последствия паводка в Бийском и Хабарском районах

В Алтайском крае продолжается борьба с последствиями весеннего паводка: по данным регионального главка МЧС, на сегодняшний день вода остается в 113 жилых домах и на 290 приусадебных участках, расположенных в 12 муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Бийском и Хабарском районах, которые на выходных лично посетил губернатор Виктор Томенко.

Глава региона пообещал, что ни один пострадавший не останется без поддержки, и поручил оценить нанесенный стихией ущерб для оказания дополнительной помощи.

По информации спасательного ведомства, 20 апреля на реке Кулунда в районе села Шимолино Благовещенского района ожидается повторный подъем уровня воды, тогда как на остальных реках края гидрологическая обстановка стабилизировалась. Виктор Томенко в своих социальных сетях сообщил, что встретился с жителями села Новиково и поселка Промышленный в Бийском районе, а также с населением Хабарского района, которые сильнее всего пострадали от первой волны паводка. Он уточнил, что в Бийском районе люди уже вернулись в свои дома, а часть жителей Хабарского района пока вынуждена оставаться у родственников. В Хабарском и Баевском районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Губернатор подчеркнул, что все пострадавшие от подтоплений получают необходимую поддержку, а ситуация находится на постоянном контроле совместно с МЧС, профильными министерствами, Минздравом и главами муниципалитетов. Власти в настоящее время проводят оценку ущерба, нанесенного домам и имуществу граждан, чтобы люди могли претендовать на дополнительные выплаты.

