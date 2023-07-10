«Вода залилась прямо в салон, мы подмочили ноги»: выяснилось, к каким последствиям привели мощные ливни в Сочи

Из-за залповых ливней в Сочи повреждены около 200 домовладений. Такой информацией поделился мэр города Алексей Копайгородский в социальных сетях.

Тем не менее, как рассказала нам местная жительница, центральный район Сочи сильно не пострадал.

«Я сама как раз только прилетела вчера. Нам не давали посадку, говорили, что будем кружить около 1,5 ч. В итоге сели через полчаса. Если что, нас готовы были посадить в Минеральных Водах или Махачкале», — рассказала Тамара В. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В итоге посадка прошла штатно, уточнила собеседница. На дорогах в городе воды не было.

«Но когда я ехала по территории аэропорта, попала в глубокую лужу. Вода залилась прямо в салон. Немного подмочили ноги. В общем, подтопления имеют очаговый характер. Эвакуация там, где затопило дома: Сириус, «Имеретинка», пару дней назад где-то в Хосте было», — поделилась жительница города.

Ранее мы сообщали, что в Сочи ревут сирены из-за опасного выхода из берегов реки Хорота.