В Сочи ревут сирены из-за опасного выхода из берегов реки Хорота

Уровень воды в реке Хорота в Адлерском районе Сочи достиг предельно опасных отметок. Причиной тому стала череда прошедших минувшей ночью и днем ливней.

Как проинформировали в сочинской горадминистрации, в курортном городе сработали датчики «Опасное явление», вслед за ними включились сирены ЧС, сообщает РИА Новости.

На реке Хорота сработали датчики «Опасное явление», включены сирено-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности, — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Сейчас штормовое предупреждение продолжает действовать в курортном городе до 10 июля, однако вода в Хороте уже начинает понемногу спадать. В то же время, по прогнозам синоптиков, в Сочи ожидают дальнейшие ливни, град и смерчи, которые спровоцирует дополнительный выход рек из берегов.

Ранее стало известно, что под Гагрой в Абхазии отдыхавших в одном из отелей мать с ребенком стало уносить в море потоками воды. Благодаря усилиям спасателей и очевидцев они были спасены.