Водитель автобуса рассказал подробности смертельного ДТП с легковушкой в Воскресенске

Страшная авария произошла накануне вечером на трассе Воскресенск — Виноградово. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

За рулем легковушки была девушка 1992 года рождения, от полученных травм она погибла на месте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам второго участника аварии — водителя рейсового автобуса — никто из пассажиров не пострадал.

В интервью «360» мужчина также сообщил, что легковушка неожиданно «выскочила» на встречную полосу. Водитель пытался уйти от столкновения, но девушка «резко повернула» и врезалась в угол автобуса.

Мужчина также рассказал, что от удара его осыпало осколками выбитого стекла, кроме того, он сильно ударился коленями о рулевую колонку.

Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковном Ступино столкнулись грузовик и легковая машина.