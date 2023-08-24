Водитель большегруза пойдет под суд за ДТП с четырьмя погибшими под Наро-Фоминском

Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело о ДТП на автодороге М-3 в Наро-Фоминском городском округе, где погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла в конце апреля текущего года. Перед судом предстанет житель Волгоградской области, который управлял автопоездом в составе седельного тягача «КамАЗ» и прицепа «Тонар». Установлено, что водитель нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043. После удара легковушка столкнулась еще с пятью машинами, которые стояли на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия ВАЗ-21043 загорелся. Погибшие были пассажирами данного автомобиля. Водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что дело рассмотрит Наро-Фоминский городской суд.

Фото: [ пресс-служба прокуратуры МО ]

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе А-108 в подмосковном Ступино.