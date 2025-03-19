Водитель «Газели» погиб из-за взрыва баллона в салоне транспорта в Конаково
В Тверской области взорвалась «Газель» с водителем и повредила магазин
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В городе Конаково Тверской области произошел взрыв автомобиля «Газель», перевозившего кислородный баллон. В результате инцидента водитель транспортного средства скончался. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По информации свидетелей, взрыв прогремел на улице Свободы. Ударная волна от взрыва нанесла повреждения внешней стене близлежащего магазина и окнам соседних. По предварительным данным, среди пешеходов пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Москве произошел взрыв в квартире с семьей на Нижней Масловке.