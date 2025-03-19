В Москве произошел взрыв в квартире с семьей на Нижней Масловке

На Нижней Масловке, на территории Москвы, 19 марта в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, о чем телеканалу РЕН ТВ рассказал свидетель случившегося.

Как он утверждает, в квартире в момент происшествия находились четверо жильцов: трое взрослых и один ребенок, никто из них не пострадал.

Взрывная волна выбила стекла в квартире и нанесла повреждения внутренней перегородке. Причины произошедшего выясняются, однако, по предварительной информации, утечка газа не является причиной взрыва.

Ранее сообщалось, что при взрыве в жилом доме в Тобольске пострадали три человека, в том числе ребенок.