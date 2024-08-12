Водитель легковушки сбил женщину и ребенка во дворе в Подольске

В Подольске водитель 1980 года рождения совершил наезд на женщину и ее сына, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло накануне вечером возле одного из домов на Юбилейной улице. По предварительным данным, пешеходы передвигались по краю проезжей части вдоль припаркованных автомобилей.

Женщина и ребенок получили травмы, их госпитализировали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.