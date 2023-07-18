Водитель лесовоза оставил без газа жителей двух поселков в Челябинской области

Он снес стойку газопровода, и тем самым прекратил газоснабжение в населенных пунктах.

Авария произошла в Карталинском районе. Там водитель большегрузного автомобиля, перевозившего бревна, не справился с управлением.

«На пульт диспетчера поступило сообщение от очевидца, что между поселками Запасное и Джабык водитель лесовоза повредил стойку газопровода», - сообщила пресс-служба районной администрации.

После ДТП произошла разгерметизация газовой магистрали. Подачу газа через нее пришлось прекратить, в итоге без топлива остались два населенных пункта. Один из них – это поселок Джабык, он расположен поблизости от места ЧП. Второй, поселок Париж, находится в соседнем Нагайбакском районе.