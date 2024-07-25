Водитель, подозреваемый в смертельном ДТП с сыном саратовского губернатора, задержан

19-летний водитель «Лада Гранта», которого подозревают в смертельном ДТП в Саратове, задержан полицейскими. Об этом сообщает издание РИА Новости вечером четверга, 25 июля.

Известно, что молодого водителя задержали для того, чтобы в ближайшее время избрать ему меру пресечения. Ранее уже также было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

По предварительным данным следствия, водитель «Лады» не справился с управлением и въехал в припаркованный MAN. Напомним, что в результате этого дорожного инцидента, который случился 22 июля, погибло два человека, пассажира легковушки, один из которых, по данным СМИ, является сыном губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Последний, в свою очередь, в соцсетях поблагодарил жителей за поддержку в непростое для семьи время.