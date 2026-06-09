Водитель погиб: что известно о подрыве автомобиля в Балашихе 9 июня

В Балашихе утром 9 июня взорван автомобиль, водитель погиб на месте. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ. Подробности происшествия — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Время и место происшествия

Инцидент произошел 9 июня 2026 года около 5 часов 30 минут утра. Взрывное устройство сработало при движении автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи, сообщили в региональном СК.

Жертвы и пострадавшие

В результате подрыва водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия, сообщили в следственных органах. Других пострадавших, по предварительным данным, нет.

Официальные органы пока не раскрывают личность погибшего водителя. Данные уточняются.

Ход расследования

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Уголовное дело возбуждено по факту происшествия, квалификация будет уточняться после проведения экспертиз.