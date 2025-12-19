Водитель погиб: на трассе Тюмень — Омск столкнулись легковушка и фура

На трассе Тюмень — Омск на территории Тюкалинского района Омской области произошла трагедия. Там мужчина погиб в результате ДТП. Об этом сообщил портал «Суперомск».

Авария случилась в пятницу, 19 декабря, в районе 07.20. Она произошла на территории Тюкалинского района Омской области, на автотрассе Тюмень — Омск. При движении на 531-м километре дороги 41-летний водитель автомашины «Хендай» пошел на обгон и выскочил на встречку.

«Допустил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом «Шакман» под управлением мужчины 1976 г. р.», — указали журналистам правоохранители.

В результате водитель легковушки погиб на месте.

