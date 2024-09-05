Водитель погрузчика погиб в результате аварии на ЦКАД в Подмосковье
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В Подмосковье устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузовика и фронтального погрузчика.
Авария случилась утром на 137-м километре ЦКАД в Раменском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погрузчика погиб, а водитель большегруза получил травмы. Мужчину госпитализировали.
Ранее сообщалось, что женщина-водитель и трое ее детей пострадали в ДТП в Подольске.