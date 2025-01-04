Водитель упавшей в Москву-реку иномарки попал в смертельную ловушку

Водолазы вытащили тело водителя из Volkswagen Polo, упавшего в реку в районе Лужнецкой набережной столицы. Об этом пишет Shot.

По предварительным данным, водитель легковушки на Т-образном перекрестке не справился с управлением, в итоге улетел за пределы дороги и ограждения. Машина оказалась в реке и стремительно ушла под воду. Водитель, как пишет канал, выбраться из иномарки не смог. Его тело достали водолазы.

Сам транспорт нашли в 15 метрах от берега Лужнецкой набережной, на глубине трех метров. На месте продолжаются работы по извлечению транспорта из реки.

Ранее сообщалось, что массовая смертельная авария произошла на МКАД.