Водитель ВАЗа врезался в жилой дом в Бирюсинске

В Тайшетском районе автоинспекторы выясняют причины аварии, в которой травмы получили два человека, сообщил портал ИА Тайшет24.

Происшествие случилось накануне около 23:00 в Бирюсинске на улице Школьной. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ 21120 потерял контроль над управлением и совершил столкновение с жилым зданием.

В результате ДТП водитель и его ровесник-пассажир получили повреждения различной тяжести и были госпитализированы. Инспекторы ГИБДД заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и направили его на медицинское освидетельствование.

